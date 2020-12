Zazzaroni: “Gattuso è cresciuto. Nello spogliatoio del Napoli ci sono molti scontenti”

In questa stagione il Napoli è partito col piede giusto. Nonostante qualche prestazione non proprio all’altezza, gli azzurri sono comunque in gioco in tutte le competizioni e per il momento si punta ad entrare in Champions League.

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Ivan Zazzaroni. Quest’ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla lotta Scudetto in Serie A, parlando anche del Napoli e di Rino Gattuso.

“Gattuso è cresciuto molto, la squadra ha potenziale ma con troppa gente scontenta nello spogliatoio. Nella corsa scudetto dico Inter, Juventus e Napoli, con Roma e Lazio in corsa per un eventuale secondo posto“.

All’interno dello spogliatoio partenopeo, quindi, ci sarebbe qualche crepa. Molta gente, a detta di Zazzaroni, sarebbe scontenta.

Zazzaroni, ha infine parlato anche della Juventus e di Andrea Pirlo: “In questo momento la società sta sostenendo Pirlo con più protezione di alcuni suoi predecessori, vuole fare un calcio offensivo ma la realtà è che la squadra va a corrente alternata in base alla presenza dei giocatori di maggiore qualità, quindi non c’è gioco“.