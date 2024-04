Zazzaroni: “Lukaku al Napoli? C’è un bel rapporto con Manna…”

Ivan Zazzaroni è tornato a parlare di calciomercato, con la Roma che potrebbe ritrovarsi a vedere Romelu Lukaku a giocargli nuovamente contro nella prossima stagione. Il calciatore potrebbe avere addosso gli occhi del Napoli di Aurelio De Laurentiis

Il futuro di Romelu Lukaku sarà, quasi sicuramente, lontano da Roma. Il calciatore belga continua ad essere nel mirino delle squadre arabe con il Chelsea che lo avrebbe già scaricato. Il club londinese, infatti, vuole liberarsene e ci sarebbe un accordo tra le due parti per un addio nel caso in cui arrivasse un’offerta da circa 43 milioni di euro.

Il Chelsea, infatti, vorrebbe rientrare almeno di un minimo dei soldi spesi ormai tre anni fa dall’Inter. I 113 milioni di euro pesano al momento, specialmente perché la seconda avventura di Big Rom a Londra può dirsi tutto fuorché esaltante.

Zazzaroni dipinge il futuro di Lukaku

In un suo recente articolo, Ivan Zazzaroni ha evidenziato il possibile futuro di Romelu Lukaku e non solo. Per lui ci sarebbe anche il Napoli, ecco cosa ha detto: “Per lui sarà un momento di grande formazione. Conte mi sembra molto distante dal Napoli, è una pista molto lontana. Italiano non mi sembra ancora vicino, potrebbero esserci delle sorprese. Bisognerà capire che squadra ci sarà perché i giocatori contano tanto. Manna? E’ quello che ha trattato Lukaku per tutta l’estate per portarlo in bianconero. Il belga al Napoli? Lui vuole vincere, credo sia presto per parlare della sua futura squadra. Tra Manna e Lukaku c’è un bel rapporto.”