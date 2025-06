Zazzaroni “Osimhen Al-Hilal? La trattativa non è saltata…”

Secondo Ivan Zazzaroni, la trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen all’Al Hilal non sarebbe ancora saltata. Infatti, secondo il giornalista il calciatore nigeriano potrebbe approdare in Arabia Saudita dopo il Mondiale per club che si sta disputando negli Stati Uniti

Trattativa chiusa?

Non sembra chiusa la trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen in Arabia Saudita. Infatti, il calciatore nigeriano sarebbe potenzialmente ancora aperto ad un trasferimento in medio oriente. A confermarlo Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss.

Le parole di Zazzaroni

Qui di seguito le parole del direttore del Corriere dello Sport: “Dove andrà Victor Osimhen? A me risulta che dall’Arabia non si siano ancora arresi per il centravanti nigeriano. Sono convinto che il calciatore ora di proprietà del Napoli approderà all’Al-Hilal appena finirà il mondiale per club. Victor Osimhen approderà di conseguenza alla corte di mister Simone Inzaghi quando terminerà la competizione ora in corso. Il Napoli, dalla cessione di Victor Osiomhen, incasserebbe tanti soldi, oltre settanta milioni. Potrebbe investirlo per l’acquisto di Lookman, calciatore destinato a lasciare l’Atalanta. Grealish? Non può arrivare insieme a Lookman, ma soltanto uno dei due perché giocano in una posizione simile. Tra i due prenderei il calciatore ora all’Atalanta”.