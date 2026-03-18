Zeballos, Manna sta chiudendo

Il Napoli guarda già al futuro e prepara un colpo importante per la prossima estate. Secondo quanto raccontato da Valter De Maggio durante la trasmissione “Radio Goal”, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe vicino a chiudere un’operazione definita addirittura “diabolica”

Colpo vicinissimo

Il nome al centro della trattativa è quello di Exequiel Zeballos, giovane talento argentino del Boca Juniors. In patria è soprannominato “el diablo” per il suo modo di giocare: rapido, imprevedibile e molto tecnico. Non è quindi un caso che questo possibile acquisto venga descritto con tanto entusiasmo.

Il Napoli si sta muovendo con anticipo rispetto ad altri club europei. L’idea è quella di bloccare subito il giocatore per portarlo in Italia nella stagione 2026-2027. Manna, infatti, lavora da mesi su questa pista e avrebbe intensificato i contatti proprio nelle ultime settimane.

Trattativa impostata

Un aspetto importante è anche la volontà del calciatore. Zeballos sembra attratto dalla possibilità di giocare in Serie A e avrebbe aperto al trasferimento. Inoltre, l’allenatore del Napoli avrebbe già dato il suo ok all’operazione, segno che il profilo è considerato perfetto per il progetto tecnico. Si tratta quindi di un investimento sul futuro, ma anche di una mossa strategica. Il Napoli vuole costruire una squadra sempre più competitiva, puntando su giovani di grande talento.