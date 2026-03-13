Zeballos nel mirino del Napoli: si può chiudere subito

Il Napoli guarda ancora una volta verso l’Argentina per trovare nuovi talenti. Questa volta nel mirino c’è Exequiel Zeballos, giovane attaccante del Boca Juniors che potrebbe diventare uno dei prossimi volti nuovi della squadra azzurra. La trattativa tra i due club, infatti, sarebbe già in una fase molto avanzata e l’obiettivo è chiudere l’operazione nel giro di pochi giorni

Nuovo talento albiceleste

A spingere forte per l’arrivo del talento argentino è il direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente azzurro vuole anticipare la concorrenza di altri club europei e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. In queste ore, secondo le ultime indiscrezioni, un intermediario napoletano si troverebbe proprio in Argentina per sistemare gli ultimi dettagli con il Boca Juniors.

Zeballos, classe 2002, è un esterno offensivo rapido e tecnico, uno di quei giocatori che amano puntare l’uomo e creare spettacolo sulla fascia. In Argentina lo chiamano “El Changuito” e molti tifosi lo considerano uno dei talenti più promettenti usciti dal vivaio del Boca negli ultimi anni. Non a caso il Napoli lo segue da tempo, convinto che possa diventare un investimento importante per il futuro.

Operazione in discesa

Il contratto del giocatore con il club argentino scade nel dicembre 2026, ma il Napoli sta lavorando per trovare un accordo prima possibile. L’idea della società è chiara: ringiovanire la rosa con calciatori di talento e prospettiva.