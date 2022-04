Zelig, Antonio Cornacchione: cosa fa ora?

Dopo anni dall’ultima messa in onda, negli scorsi mesi è tornato in prima serata Zelig. Si tratta di uno dei programmi cult della televisione italiana, che ha lanciato molti dei comici attualmente noti. Tra questi, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto Antonio Cornacchione.

CHE FINE HA FATTO CORNACCHIONE? – Come detto in precedenza, nei mesi scorsi è tornato in prima serata Zelig. A condurlo è stato il duo storico formato da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, presentando alcuni dei comici più amati dal pubblico italiano.

Negli anni passati il programma comico ha dato modo a molti di trovare la propria strada nel mondo della comicità Italiana. Tra questi c’è anche Cornacchione, che è riuscito a far ridere il pubblico con i suoi monologhi sulla politica italiana.

In realtà il comico, prima di approdare nel noto programma Mediaset, ha mosso i primi passi in Rai. Precisamente, Antonio ha preso parte a Su la testa! trasnissione di Rai 3. È stato svariate volte ospite al Maurizio Costanzo Show.

Attualmente, però, Antonio Cornacchione sembra sparito dai radar. In molti, infatti, si sono chiesti che fine abbia fatto il talentuoso comico. In realtà, l’uomo ha continuato la sua strada in teatro. A causa della pandemia, però, il settore dello spettacolo ha subito un brusco arresto. Si spera, quindi, che il comico possa tornare presto in scena e, magari, anche in televisione.

