Zelig, ricordate Marco Della Noce? Ecco com’è oggi

Zelig è un programma televisivo rimasto nel cuore degli italiani, un programma ricco di grandi talenti e soprattutto risate. Ricordate Marco Della Noce? Lui fu uno dei comici di punta del format. Vediamo insieme che fine ha fatto.

La carriera

Marco Della Noce è stato uno dei comici di punta di Zelig, ma la sua carriera è iniziata con altre esperienze come Drive In e Mai Dire Gol. Per il comico, il palco di Zelig è stato davvero importantissimo e decisivo per la sua carriera. Tuttavia, poi il programma televisivo è finito e l’ultima esperienza televisiva per Della Noce è stato come inviato speciale di Striscia La Notizia.

I problemi economici

Cosa è accaduto poi al comico? Marco ha spiegato al Corriere della Sera di aver avuto dei gravi problemi economici che lo hanno costretto a vivere in macchina. “Cosa mi è successo? Quello che sta succedendo a molti altri papà: durante una separazione un po’ conflittuale sono arrivato ad un punto al quale pensavo di non dover mai arrivare.

Sono rimasto senza lavoro ed ho avuto lo sfratto dall’ufficiale giudiziario. Non ho casa e non ho neanche più una famiglia: nel senso che non posso vedere i miei figli non avendo un luogo consono per vederli. Una separazione un po’ troppo conflittuale mi ha reso in queste condizioni” ha spiegato il comico.

Fortunatamente l’uomo è riuscito a superare questa grande difficoltà. Che fine ha fatto oggi? Per vedere il suo cambiamento cliccate qui.