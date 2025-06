Zenga e quell’amore per Caprile “lui è davanti a tanti”. Il Napoli può perderlo

Elia Caprile ha dimostrato di poter meritare una grande piazza dopo il prestito a Cagliari e sembra ci sia la volontà del Milan di portarselo a casa. Intanto, Walter Zenga lo ha elogiato

“Non ce l’ho con te, Mike, ma vado con l’italiano”

In un recente videi pubblicato tramite i canali social della Gazzetta dello sport, Walter Zenga ha partecipato ad un simpatico gioco dove ha dovuto decidere tra i vari portieri militanti nel nostro campionato. Arrivato alla scelta tra Maignan e Caprile ha risposto con un secco “Non ce l’ho con te, Mike, ma vado con l’italiano”. Un’importante investitura per Caprile, che dimostra di aver stoffa da vendere.

Porte scorrevoli a Milano

E se il Napoli rischia di perdere il giocatore, con il Cagliari che ha il diritto di riscatto ad 8 milioni di euro, la scelta proposta a Walter Zenga potrebbe farla anche il Milan. Infatti, Maignan sembra essere in uscita e Elia Caprile sarebbe il preferito per sostituirlo. Il Milan preferirebbe prendere il portiere italiano sia per una questione anagrafica che economica, oltre che al fattore tecnico. Maignan è ormai in calo da tempo e Massimiliano Allegri non sarebbe un suo grande estimatore. Elia Caprile, invece, rappresenterebbe quella voglia di riportare l’Italia del calcio e il Milan di nuovo ad alti livelli.