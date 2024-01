Zerbin al Frosinone, programmate le visite mediche

Alessio Zerbin si unirà alla sua nuova squadra dopo la Supercoppa Italiana di Lunedì. Il giocatore andrà in prestito secco al Frosinone

Il giovane esterno del Napoli Alessio Zerbin andrà in prestito al Frosinone. Ormai manca solo l’ufficialità, ma il classe ’99 nativo di Novara sembra ormai essere pronto per tornare in Ciociaria. Il giocatore, difatti, terminerà la Supercoppa Italiana con il Napoli per poi andare nel suo nuovo club.

Le visite mediche sono già programmate per martedì, con il calciatore che sembra possa restare con i gialloblù almeno fino a giugno. Infatti, si tratta di un prestito secco per sei mesi proprio come accadrà per Popovic ed è già accaduto per Walid Cheddira.

Una scelta fortemente voluta

“Il mercato del Frosinone non finisce qui: non solo Popovic, i giallazzurri, infatti, si preparano ad accogliere un altro rinforzo, ovvero Alessio Zerbin. L’esterno arriverà proprio dal Napoli ed è atteso in città martedì sera, dopo la finale di Supercoppa italiana”. Sky ricama così l’arrivo del giocatore italiano al Frosinone, che torna dopo due stagioni.

A volerlo fortemente il presidente Stirpe, che lo ebbe già in Serie B dove divenne uno dei titolari inamovibili della squadra. Il giovane classe ’99 al Frosinone potrebbe trovare minutaggio e magari, chissà, esplodere definitivamente dopo che ha segnato ben due reti alla Fiorentina in Supercoppa Italiana. Il calciatore vuole mettersi in mostra e a 24 anni ha finalmente la possibilità di esprimersi al meglio possibile, in un contesto sì difficile – si lotta per la salvezza – ma altrettanto stimolante per via della possibilità di fare da titolare.