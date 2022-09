Zerbin: al lavoro per il rinnovo del contratto

Alessio Zerbin, classe 1999, è attaccante del Napoli e della Nazionale italiana. Nella scorsa sessione di mercato si è parlato di lui come possibile contropartita tecnica per l’arrivo di Raspadori in azzurro ma la proposta è stata bocciata dalla dirigenza del Sassuolo.

Adesso sembra, invece, che possa essere confermata la permanenza a Napoli del giovane attaccante viste le importanti prestazioni in campo che hanno convinto il mister Luciano Spalletti e la dirigenza azzurra. Proprio per questo il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è in queste ore al lavoro per prolungare il contratto, al momento in scadenza nel 2025.

In questo modo il Napoli potrà vantare la presenza di un nuovo jolly offensivo cresciuto proprio in casa e che andrà ad occupare lo slot riservato ai giocatori prelevati dalla primavera.