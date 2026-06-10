Zerbin, il futuro è tutto da scrivere: Mazzarri lo vorrebbe in Grecia

Il mercato estivo inizia a entrare nel vivo e tra i nomi destinati a far parlare c’è anche quello di Alessio Zerbin. L’esterno offensivo è rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito alla Cremonese e nelle prossime settimane dovrà decidere quale sarà il prossimo passo della sua carriera

Idee per Mazzarri

Sul giocatore è forte l’interesse dell’Iraklis Salonicco, club greco che ha recentemente affidato la panchina a Walter Mazzarri. L’allenatore conosce bene Zerbin dai tempi dell’esperienza condivisa in azzurro e avrebbe indicato proprio lui come uno dei rinforzi ideali per la nuova stagione.

Per il momento, però, il futuro dell’esterno resta aperto. Dopo una stagione vissuta con continuità in Serie A, Zerbin vuole valutare con attenzione tutte le opportunità che si presenteranno sul mercato. La priorità del calciatore sembra essere quella di trovare un progetto tecnico che gli garantisca spazio e la possibilità di continuare il proprio percorso di crescita.

Odore di permanenza?

Non è escluso neppure uno scenario che porti a una permanenza al Napoli. Il suo entourage ha infatti ribadito che il giocatore sarebbe felice di restare in azzurro qualora arrivasse una chiara fiducia da parte del nuovo allenatore. Una situazione che verrà valutata nelle prossime settimane insieme alla società.