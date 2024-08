Zézé, Liverpool e Aston Villa su di lui: l’Inter osserva

Il Liverpool e l’Aston Villa stanno monitorando il centrocampista del Nantes Nathan Zézé , secondo quanto riportato martedì da Ouest France

Il 19enne è considerato da molti uno dei più promettenti difensori centrali francesi ed è stato inserito da Get French Football News nella lista delle stelle emergenti della Ligue 1. I campioni di Serie A dell’Inter hanno precedentemente testato le acque e la volontà del Nantes di separarsi dal loro prodotto dell’accademia presentando un’offerta di 15 milioni di euro che è stata rifiutata dal club di Ligue 1 all’inizio della finestra di trasferimento estiva.

Finora, in questa stagione di Ligue 1, il 19enne Zézé ha formato una solida coppia di terzini insieme al camerunense Jean Charles Castelletto. I Canaris di Antoine Kombouaré non hanno ancora subito gol in questa stagione, dopo un pareggio senza reti a Tolosa e una convincente vittoria per 2-0 in casa contro la promossa AJ Auxerre.

L’Inter si è defilata?

Secondo quanto riportato da Ouest France, una manciata di club della Premier League, tra cui Liverpool e Aston Villa, starebbero tenendo d’occhio i progressi di Zézé. Secondo l’agenzia, un’offerta di 20 milioni di euro potrebbe ammorbidire la posizione del Nantes nei confronti del suo giocatore più prezioso, che ha recentemente messo nero su bianco un prolungamento del contratto che lo lega alla squadra della Loira fino al 2028.

Intanto, l’Inter ha deciso di non rientrare nella corsa al giocatore specialmente perché ha da poco acquistato Palacios e sembra intenzionata a puntare fortemente su di lui. Resta da capire se in futuro potrà tornare, anche se con le inglesi sul giovane sembra possa essere impossibile che la trattativa possa risultare in un successo.