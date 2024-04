Zhang, ecco le ricompense per lo scudetto nerazzurro

Dopo le grandi richieste da parte del gruppo nerazzurro al presidente, Steven Zhang sembra abbia intenzione di ricompensare la squadra per la vittoria del ventesimo scudetto della storia dell’Inter

L’Inter vince lo scudetto con cinque giornate d’anticipo e durante il derby contro il Milan, divenendo così la seconda squadra del campionato e del panorama italiano a raggiungere la vetta dei venti scudetti vinti. La seconda squadra ad ottenere la seconda stella, la Juventus è attualmente a tre, superando il Milan nell’albo d’oro di sempre.

L’ambiente Inter in questi giorni è frenetico per via della vittoria, tanto che i giocatori hanno festeggiato in lungo e largo dopo la partita contro il Milan. Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu hanno intrattenuto Steven Zhan, presidente nerazzurro, in una diretta Instagram dove hanno richiesto un bonus per tutti i giocatori. Ad unirsi al gruppo anche Di Marco, con il presidente che ha deciso di accontentare i propri giocatori.

Il bonus per i giocatori dell’Inter

In tutti i contratti dei giocatori dell’Inter, a quanto pare, è presente un bonus individuale in caso di vittoria finale in campionato. Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu avevano richiesto un piccolo bonus, un orologio, al presidente cosa che è avvenuta. Infatti, Steven Zhang avrebbe comprato a tutta la squadra un orologio, come da richiesta del centravanti francese e del centrocampista turco.

In più, sembra che i giocatori nerazzurri riceveranno un bonus ulteriore non presente nel contratto con il presidente Zhang deciso a premiarli. Nei prossimi giorni si saprà di più, ma intanto i premi arriveranno.