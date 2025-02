Zhegrova annuncia l’addio al Lille, possibilità a parametro zero per il Napoli

Non solo Jonathan David potrebbe lasciare il Lille nella prossima sessione estiva di mercato. Anche Edon Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro, è destinato a cambiare squadra. Il 25enne, già accostato al Napoli a gennaio come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2026. Lo ha annunciato lui stesso durante un’intervista a Radio Dukagjini, lasciando intendere che il suo futuro è ancora tutto da definire.

La scelta di non prolungare l’accordo con il club francese potrebbe spingere il Lille a cederlo nella prossima finestra di mercato, per evitare di perderlo a parametro zero. A confermare la sua posizione è lo stesso Zhegrova: “È vero, ho comunicato al club che non rinnoverò il contratto. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma la società è stata informata della mia volontà. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1”, ha dichiarato.

Attualmente fuori dai giochi per infortunio, l’attaccante non scende in campo dalla metà di dicembre. Il suo ritorno è previsto dopo la doppia sfida tra Lille e Borussia Dortmund negli ottavi di finale di Champions League. Nel corso del podcast trasmesso dalla radio albanese, ha parlato per la prima volta del suo recupero e delle difficoltà affrontate in questi mesi lontano dal campo.

“È stato un periodo difficile per me, ma credo che mi renderà mentalmente più forte. Sto lavorando duramente per tornare ancora più forte e sto usando questo tempo per correggere alcune carenze”, ha spiegato l’esterno, mostrando grande determinazione nel recupero dall’infortunio. Ha poi fissato una possibile data per il rientro in campo, legata ai progressi della riabilitazione.

“Farò del mio meglio per tornare. Se la riabilitazione procederà come previsto, potrò essere pronto per metà marzo, altrimenti entro la fine di marzo. Non giocherò nessuna delle partite contro il Dortmund”, ha concluso Zhegrova, confermando che la sua priorità è tornare al massimo della forma prima di prendere una decisione sul suo futuro.