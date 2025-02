Zhegrova-Napoli per l’estate: trattativa che si può fare

Edon Zhegrova può essere il primo colpo estivo del Napoli per la prossima stagione. Il calciatore kosovaro del Lille piace da tempo alla dirigenza partenopea

Edon Zhegrova, 25enne ala kosovara attualmente in forza al Lille, è nel mirino del Napoli per la prossima finestra di trasferimenti estivi. Il giocatore è nel mirino del Napoli già dall’inverno. Nonostante sia sotto contratto con il Lille fino al giugno 2026, Zhegrova vorrebbe andarsene a fine stagione. La notizia è stata riportata dal giornalista Nicolo Schira.

Zhegrova non convince da settembre ed è infortunato da metà dicembre, cosa che potrebbe portare ad una riduzione drastica del suo prezzo di cartellino. Il Napoli ha mostrato interesse per Edon Zhegrova grazie alle sue prestazioni in Champions League. Il club ha tentato di ingaggiarlo a gennaio e intende fare un altro tentativo in estate, avendo un forte rapporto con il giocatore e il suo agente.

Tentativi in estate?

Lulzim Zhegrova, padre di Edon Zhegrova, in un’intervista a Rubikon di Gazeta Metro ha parlato di un interesse del Napoli durante il mercato invernale. Tuttavia, le trattative si sono arenate e Zhegrova non ha lasciato il Lille nel mese di gennaio, con la giustificazione di avere partite importanti nei prossimi mesi della stagione.

Il Napoli considera Zhegrova un obiettivo concreto. Il suo agente, Hasan Cetinkaya, è in contatto con Giovanni Manna del Napoli. Zhegrova sarebbe entusiasta di unirsi al Napoli, considerandolo un importante avanzamento per la sua carriera. Il Lille, tuttavia, è stato restio a vendere a metà stagione e preferisce, infatti, negoziare un trasferimento estivo. Il Napoli ha cercato un accordo immediato, ma sembra che alla fine tutto si risolverà a luglio.