Zhegrova non rinnova il contratto, grande opportunità di mercato per la SSC Napoli

Non solo Jonathan David lascia il Lille nella prossima sessione estiva di mercato. Anche Edon Zhegrova, esterno d’attacco kosovaro, è destinato a cambiare squadra. Il 25enne, già accostato al Napoli a gennaio come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ha deciso di non rinnovare il contratto. Lo ha annunciato lui stesso durante un’intervista a Radio Dukagjini, lasciando intendere che il suo futuro è ancora tutto da definire.

confermare la sua posizione è lo stesso Zhegrova: “È vero, ho comunicato al club che non rinnoverò il contratto. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma la società è stata informata della mia volontà. Ci sono diversi club interessati, deciderò il mio futuro dopo la fine della Ligue 1”, ha dichiarato.

“È stato un periodo difficile per me, ma credo che mi renderà mentalmente più forte. Sto lavorando duramente per tornare ancora più forte e sto usando questo tempo per correggere alcune carenze”, ha spiegato l’esterno, mostrando grande determinazione nel recupero dall’infortunio.

Zhegrova rappresenta una grande opportunità di mercato per il Napoli e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già stato bloccato dal club azzurro mediante un precontratto. Dipenderà tutto dalle prossime settimane e dalle decisioni di Antonio Conte sul mercato estivo.