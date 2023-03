Zidane, anche la Juventus come suo possibile futuro

Il francese, che è senza club da quando il suo periodo al Real Madrid è terminato nel 2021, è stato fortemente indicato per tornare a ricoprire un ruolo di allenatore di alto livello due anni dopo. E ora si indicano due possibili opzioni per il tecnico

Se passiamo in rassegna l’elenco degli allenatori attualmente disoccupati, lui è senza dubbio quello con il cachet più alto di tutti. I 3 titoli di Champions League vinti consecutivamente con il Real Madrid sono il suo miglior riconoscimento, anche se ci sono altri grandi successi come i due titoli della Liga e un bel po’ di altri titoli. Soprattutto, la sensazione di essere l’allenatore di un’epoca.

Il francese è pronto a tornare in panchina, avendo accettato di dover aspettare almeno fino al 2026 per prendere le redini della nazionale francese. Per questo motivo, diverse voci lo danno già in corsa per prendere in mano le redini di un’altra grande squadra, come nel caso delle due squadre che ora sono in lizza per l’allenatore.

Francia e Italia in agguato

In questo caso si tratta di una notizia perché il quotidiano Sport parla della grande decisione che l’allenatore francese potrebbe prendere in questo caso. Il giornale esclude praticamente il Real Madrid come opzione, nonostante il futuro di Carlo Ancelotti rimanga incerto. E anche il Chelsea, a cui era legato qualche settimana fa.

Ad oggi, quindi, per questo media, le favorite sarebbero Juventus e PSG. La vecchia signora è uno dei suoi ex club, dove potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri e cercare di riportare i giorni di gloria di questa squadra. E nella capitale francese lo vedono come l’uomo ideale per guidare il tanto atteso assalto alla Champions League.