Zidane, possibilità di ritorno in bianconero?

Zinedine Zidane potrebbe tornare alla Juventus dopo oltre venti anni lontano dalla Mole. Per lui possibile posto in panchina

Sono passati più di 20 anni da quando Zinedine Zidane giocava con la maglia bianconera e a Torino non sembrano averlo dimenticato. Zinedine Zidane sembra poter ora tornare a Torino, ma in un’altra veste.

Infatti, calciomercato.it ha parlato della possibilità di un ritorno dell’ex centrocampista francese con un ruolo però da allenatore. Prenderebbe il posto di Massimiliano Allegri, che non è attualmente sicuro di restare con la Juventus dopo la fine della stagione.

Ecco cosa hanno detto

Qui di seguito le parole di calciomercato.it: “All’ombra della Mole, però, sono i risultati ad avere l’ultima parola. Qualora la compagine bianconera dovesse rifinire nel tunnel nel quale era sprofondato a metà autunno, non possono essere esclusi clamorosi ribaltoni in panchina. Il tutto correlato al bagno di sangue economico che ciò comporterebbe.

Uno scenario che in casa Juve non si vuole caldeggiare, ma che con i se e con i ma potrebbe almeno in teoria ritornare in auge. Il cammino in Europa League, sotto questo punto di vista, dovrebbe configurarsi come autentico spartiacque. Ma quali potrebbero essere i nomi dei successori di Allegri? I profili sono sempre gli stessi. Dal sogno Conte, al quale il Tottenham ha offerto un ricco contratto per provare a blindarlo, all’utopia Zidane. Già, Zizou, che come il fantasma di Macbeth ad ogni sessione di mercato agita le notti insonni dei tifosi della Juventus. Fino a poche settimane fa sembrava quasi fatto l’approdo dell’ex tecnico del Real sulla panchina della Federazione francese. I “Galletti”, però, potrebbero continuare a dare fiducia a Deschamps, con Zidane che a sua volta sarebbe stato contattato anche da Brasile e Portogallo.

Ipotizzare un approdo di Zidane alla Juve, per questioni economiche e non solo, oggi come oggi è fantamercato. I betting analyst di Snai, però, hanno rilanciato questo tipo di suggestione, bancando il passaggio di Zizou all’ombra della Mole 3 volte la posta. Inseguono le opzioni legate alla Nazionale Francese (3.50), e il romantico ritorno al Real Madrid (5.00). Più indietro le candidature del Brasile (7.50) e del Psg (10)“.