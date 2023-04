Zielinski, con la Lazio in Champions League parte l’assalto

Nel caso in cui la Lazio dovesse accedere alla Champions League, cosa probabile, partirebbe l’assalto a Piotr Zielinski della Lazio

Il Napoli perde e la Lazio si avvicina. La lotta scudetto sembra comunque già chiusa, con i partenopei a +14 e la quasi impossibilità delle pretendenti a raggiungere il primo posto. Al secondo posto, però, i biancocelesti stanno consolidando quella che è una stagione super.

La squadra di Sarri punta a crescere nuovamente, con un Piotr Zielinski che interessa sempre più a Lotito e soci. Il giocatore arriverebbe, però, solo nel caso in cui partisse Sergej Milinkovic-Savic. Il talento serbo piace in Italia, alla Juventus, e all’estero. Potrebbe partire presto.

Possibilità di addio

Il polacco è in scadenza di contratto nel 2024 e Aurelio De Laurentiis potrebbe accontentarsi di circa 25-30 milioni per prenderlo. Sua moglie a gennaio ha detto, però: “Ci conosciamo da sempre perché le case dei nostri genitori sono separate da pochi metri. Ma più nello specifico ci siamo conosciuti nel 2014, quando Piotr è tornato dall’Italia per le vacanze di Natale. Poi grazie ai nostri amici in comune ci siamo conosciuti meglio e da lì è iniziato tutto. Mi sembra strano vivere tutto questo. Essere mamma mi ha dato tanto amore, siamo molto felici. Il trasferimento in Italia non è stato facile: non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno. Ma la città è un posto meraviglioso. La più bella avventura della nostra vita è stata proprio questa qui a Napoli, siamo circondati da persone meravigliose su cui possiamo sempre contare. Come vivo le partite di Piotr? Senza stress o pressione ma sento quando lo è lui. E so che in quei momenti devo tenere le dita incrociate e sostenerlo ancora di più. Quando vado allo stadio, sugli spalti, sento l’adrenalina. Sono molto orgogliosa quando gioca una grande partita o fa gol, così come della sua esperienza nel Napoli