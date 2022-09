Zielinski e il problema del rinnovo del contratto

Questa sessione di mercato per il Napoli è stata molto fitta in uscita e per un po’, oltre la partenza di Koulibaly, Insigne e Mertens, si è parlato anche dell’addio di Zielinski, centrocampista classe ‘94.

Sul calciatore polacco quest’estate avevano puntato gli occhi diverse squadre in Europa e in Italia: il West Ham che aveva proposto 35 milioni di euro (bonus compresi) al Napoli ed un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni e la Lazio.

Zielinski, però, ha scelto di indossare la maglia azzurra per la settima stagione e sembrerebbe pronto a firmare il rinnovo il prossimo anno. La questione, però, non è così semplice in quanto ha, per ora, un contratto in scadenza nel 2024 con ingaggio da 4 milioni e il presidente De Laurentiis potrebbe proporre un rinnovo al ribasso.