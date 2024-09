Zielinski e il suo mancato debutto con l’Inter: enigma per i tifosi

Nonostante l’attesa dei tifosi nerazzurri, Piotr Zielinski non ha ancora esordito con l’Inter, rimanendo fuori dai convocati per la prima giornata di campionato a causa di un infortunio e sedendo in panchina nelle successive sfide contro Lecce e Atalanta. Un’assenza che ha sorpreso i sostenitori della squadra preoccupati per l’incerto impiego del centrocampista polacco da parte di Simone Inzaghi.

“Inter, 3 partite e 0 minuti per Zielinski: Inzaghi ci crede ma non gli regala niente”, scrivono i colleghi di calciomercato.com. Al momento, Mkhitaryan occupa un ruolo cruciale nello scacchiere tattico del tecnico, e ciò solleva interrogativi sull’inserimento di Zielinski nei meccanismi già rodati della formazione nerazzurra.

Gerarchie ben consolidate: Zielinski deve farsi strada

Attualmente nello spogliatoio dell’Inter esistono equilibri precisi, e per scalare le gerarchie sarà necessario dimostrare di poter dare un contributo significativo alla squadra. Durante i suoi anni a Napoli, Zielinski ha messo in mostra una tecnica sopraffina, ma a volte è mancato in termini di sacrificio e abnegazione.

All’Inter, dovrà alzare l’asticella, soprattutto considerando la concorrenza di Mkhitaryan, un giocatore che, nonostante i suoi 35 anni, continua a distinguersi per impegno e dedizione. In ogni caso, Inzaghi nutre grande fiducia nel polacco e sembra pronto a dargli spazio progressivamente, magari già nella sfida contro il Monza, approfittando dell’intensificazione degli impegni dopo la pausa.

Adattamento e prospettive future: rischio o scommessa?

Per Zielinski, l’obiettivo è chiaro: conquistare un posto importante nel centrocampo nerazzurro e mettere Inzaghi di fronte a scelte difficili. Il tempo è dalla sua parte, ma servirà più applicazione, soprattutto nei compiti difensivi. Si tratta di normali fasi di adattamento, e una volta integrato appieno nel sistema di gioco, lo stesso Inzaghi è convinto che il polacco possa offrire un contributo unico e prezioso.