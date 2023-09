Zielinski e l’allarme della Gazzetta: “C’è una data da cerchiare”. Due ex Napoli vogliono il centrocampista

L’allarme circa il contratto di Piotr Zielinski è stato lanciato nella giornata di ieri dalla Gazzetta dello Sport, il quale rivela come, ad oggi, non è stato ancora trovato un accordo nonostante il centrocampista abbia dato la sua disponibilità a firmare abbassandosi l’ingaggio e rifiutando le sirene provenienti dall’Arabia Saudita.

La Gazzetta dello Sport scrive: “Tuttavia, la firma per un nuovo accordo non è stata ancora apposta e la stagione è iniziata. Al momento non risultano nemmeno in programma degli incontri per mettere tutto nero su bianco. E a questo punto esiste una scadenza anche più preoccupante rispetto a quella del contratto in sé, perché dal 1° febbraio sarà libero di accordarsi con un’altra squadra per l’annata successiva”.

Dal prossimo anno, quindi, ancora prima della conclusione del contratto, Zielinski sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra, anche in Italia, e senza nessun vincolo con la SSC Napoli. Su di lui, sarebbe forte la Lazio di Maurizio Sarri che, in questa sessione estiva, aveva già presentato un’offerta ad Aurelio De Laurentiis, ritenuta, però, bassa.

Oltre all’ex azzurro, su Zielinski bisogna fare attenzione anche ad un altro ex Napoli ora alla Juventus: Cristiano Giuntoli. In bianconero, infatti, il dirigente sta attuando una politica di spending review per sistemare i conti e il polacco sarebbe una grande occasione per acquistare un top player senza spendere un euro di cartellino. Bisognerà solo capire, poi, se Zielinski accetterà la Juventus considerando il suo amore per la città di Napoli.