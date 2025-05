Zielinski e l’amore per la città di Napoli: il suo cuore è ancora in Campania, un gesto della scorsa estate lo dimostra

La scorsa estate Piotr Zielinskii ha deciso di lasciare Napoli per sposare la causa nerazzurra dell’Inter. Il suo trasferimento è avvenuto dopo un lungo tira e molla tra la proprietà partenopea e il calciatore il quale, alla fine, non ha accettato la proposta di contratto.

Nonostante ciò, il centrocampista è sempre stato fedele e continua ad amare Napoli. Nonostante i problemi della scorsa stagione, ha preferito prima concludere la stagione con il club azzurro e solo dopo firmare e sostenere le visite mediche con il club nerazzurro. Tutto questo nonostante il contratto era ormai in scadenza.

Ora, con lo Scudetto azzurro, il calciatore sarà comunque felice per via dei momenti passati in azzurro. Dall’altra parte, soprattutto per il suo comportamento durante gli anni azzurri, i tifosi augurano al centrocampista la vittoria della Champions League.

PIOTR ZIELINSKI, L’ARABIA, LA JUVENTUS E LA SCELTA DI GIOCARE PER L’INTER

Molti erano i club interessati al centrocampista polacco e tra questi vi era anche la Juventus di Cristiano Giuntoli. Probabilmente, però, la scelta è poi ricaduta sui nerazzurri anche per le rivalità sportive tra le due piazze.

Un gesto significativo quello del calciatore, il quale resterà legato a vita alla piazza partenopea. Durante la scorsa estate, infatti, lo stesso centrocampista, come riportò Radio Marte, rifiutò i bianconeri perché il suo unico desiderio era quello di restare in azzurro. Purtroppo, poi, le cose sono andate diversamente.