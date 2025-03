Zielinski è sempre stato un pupillo di Sarri, il retroscena sulle qualità del centrocampista ora all’Inter

La programmazione è senza dubbio la chiave dei successi della SSC Napoli. La società partenopea ha sempre cercato di scovare nuovi talenti e lanciarli nel grande calcio, e spesso ci è riuscita in maniera eccezionale. Un calciatore su cui il Napoli ha puntato da giovane e ne ha raccolto i frutti è Piotr Zielinski.

Si tratta di un giocatore che ha fatto le fortune del Napoli. Arrivato in Campania sotto la guida di Maurizio Sarri, ne ha sempre esaltato le sue qualità: “Parliamo di un talento assoluto dal punto di vista tecnico”.

PIOTR ZIELINSKI, DAL NAPOLI ALL’INTER IL PUPILLO DI MAURIZIO SARRI: L’EX ALLENATORE PARTENOPEO NE HA SEMPRE PARLATO BENE ESALTANDO LE QUALITA’ DEL CENTROCAMPISTA

“Ha grandi doti fisiche, se cresce a livello di personalità può decidere lui dove giocare in futuro, potrebbe farlo in qualsiasi zona del campo. Potrebbe essere il nuovo De Bruyne“. A distanza di anni possiamo dire che Maurizio Sarri ci aveva visto giusto. Le sue qualità non sono come quelle del centrocampista del Manchester City ma la sua forza non è discussione.

Dopo diversi anni in maglia azzurra, Zielinski ha deciso di trasferirsi all’Inter. Con Aurelio De Laurentiis, la scorsa stagione, non è stato trovato l’accordo e quindi il calciatore ha deciso di continuare la sua avventura da calciatore a Milano.