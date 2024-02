Zielinski, Gifuni svela: “Mazzarri ha parlato col calciatore, la sua fiducia è stata tradita”

Ai microfoni di Televomero è intervenuto il giornalista Gianluca Gifuni. Tra i vari temi, si è parlato del Napoli ed in particolare di un calciatore della rosa azzurra, Piotr Zielinski, il quale è ormai destinato a lasciare la città partenopea al termine della stagione e trasferirsi all’Inter.

“La sua presenza in campo mi ha sorpreso, fino a giovedì mi risultava che avesse fatto lavoro personalizzato. In gruppo c’era stato a partire da venerdì”.

“L’allenatore avrà parlato con il calciatore ed evidentemente la sua fiducia è stata tradita, Mazzarri sembrava molto deluso nel post-partita quando ha detto di non sapere se giocherà in futuro”, ha concluso il giornalista in merito al centrocampista partenopeo

PIOTR ZIELINSKI ALL’INTER A COSTO ZERO, RISCHIA DI ESSERE ESCLUSO FINO A FINE STAGIONE?

La volontà della società, come espresso anche alla stampa, è quella di continuare a prendere in considerazione il centrocampista. L’unica cosa richiesta è l’impegno e questo non dovrà mai mancare.