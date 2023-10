Zielinski in grande spolvero: top player per il Napoli

Nella serata contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta, ha brillato il talento di Piotr Zielinski. Il polacco sta dimostrando di valere il palcoscenico della Champions League

Piotr Zielinski continua a sfornare ottime prestazioni, risultando come un giocatore incredibile su cui il Napoli può contare. Contro il Real Madrid, nonostante la sconfitta, ha giocato un’altra ottima partita e si presenta come uno dei migliori calciatori dei partenopei in questa stagione.

Il giocatore, però, continua ad essere nell’occhio del ciclone per via del non aver ancora rinnovato il proprio contratto, in scadenza a fine stagione. Per ora gli sarebbe stato proposto un biennale, con il calciatore non troppo convinto del rinnovo.

Il vice presidente della Federcalcio polacca su di lui

A parlare della situazione è stato anche Marek Kosminski, vice presidente della Federcalcio polacca. Ecco cosa ha detto: “Oggi Zielinski è considerato un calciatore stellare, è al top del top. E’ cresciuto molto in termini di personalità, cosa che prima non aveva. Oggi vediamo Piotr maturo, protagonista e che si prende delle responsabilità. E’ quello che va a consacrare un calciatore mondiale.

Rinnovo di contratto?E’ una brutta telenovela perchè dura da troppo tempo. Mesi fa sembrava che la questione fosse chiusa, che le parti si fossero concordate. Oggi esce la notizia che non è così, sarà questione di soldi, ma credo che Piotr vorrebbe rimanere a Napoli nelle prossime stagioni. La questione è sulla durata del contratto e sull’ingaggio. Oggi si aspetta un triennale almeno, invece credo gli abbiano proposto due anni di contratto. Il Napoli non può perdere Zielinski perchè oggi come oggi è tra i migliori al mondo“.