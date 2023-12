Zielinski-Juventus, la famiglia si oppone: un calciatore bianconero sta cercando di convincerlo

In casa Napoli il futuro di Piotr Zielinski è ancora un rebus. Il nuovo contratto non è ancora arrivato e il calciatore potrebbe firmare con chiunque tra meno di un mese. Il suo ex direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, sarebbe disposto a fare follie per portarlo alla Juventus.

La famiglia del polacco, però, non vuole lasciare la città, con la moglie che ha già convinto il calciatore qualche mese fa a non accettare la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

AREK MILIK STA CERCANDO DI CONVINCERE ZIELINSKI A TRASFERIRSI A TORINO

Alla Juventus, però, ci sarebbe un calciatore che starebbe cercando di convincere Zielinski a firmare, a costo zero, per i bianconeri: l’ex attaccante partenopeo Arek Milik.

L’attaccante polacco e il centrocampista azzurro, infatti, oltre ad essere compagni di nazionale, sono ottimi amici già dai tempi di Napoli. Zielinski, però, avrebbe dato la sua priorità al club di Aurelio De Laurentiis.