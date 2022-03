Zielinski, l’infortunio non è grave

Zielinski si è fatto male di recente con la Polonia. L’infortunio non sembra però preoccupare, con il giocatore che può tornare presto

Piotr Zielinski si è infortunato nell’ultima partita con la Polonia. Non sembra però qualcosa di grave, per fortuna. Il calciatore polacco è scivolato, salvo poi restare a terra per qualche istante.

A fine partita lo hanno assistito i medici della nazionale, mettendogli del ghiaccio sulla botta. Al momento non si sa quale sia il problema, si ipotizza sia a livello della coscia sinistra. Filtra ottimismo, però, con il giocatore che è comunque contento di essere approdato al mondiale con la sua nazionale.

Mikolaj Kruk parla della situazione

Mikolaj Kruk, giornalista polacco, ha parlato ai microfoni di “Si gonfia la rete” della situazione del calciatore e del suo infortunio. Infortunio che in patria sembra non preoccupare. Il giornalista avrebbe, difatti, detto:

“Zielinski si è fatto male da solo, scivolando sul campo. Non sembra però una cosa gravissima, secondo me è solo un problema alla coscia sinistra. Gli hanno messo un po’ di ghiaccio e questo è tutto, poi è cominciata la festa perché la Polonia è andata ai Mondiali”.

Poi continua “Lui non è uno che va in discoteca ogni settimana, un gruppo di calciatori si è concesso una birra ma lui è andato a dormire quasi subito“. Si spera dunque che il calciatore torni integro e in piena forma a Napoli. Zielinski è protagonista di un periodo non propriamente roseo con la maglia partenopea, ma si spera di averlo al top per i prossimi impegni.