Zielinski, possibile scontro tra Roma e Lazio per averlo

Piotr Zielinski infiamma il calciomercato estivo, con giallorossi e biancocelesti che potrebbero presto provare a prenderlo

Nonostante le ultime voci di mercato, che vedrebbero Zielinski già promesso alla Lazio di Sarri, sembrerebbe potersi accendere un derby della capitale per il talento polacco. Il Napoli chiede circa 40 milioni, ma con l’inserimento di alcune contropartite tecniche il giocatore potrebbe partire.

Zielinski avrebbe già detto a Sarri “Se non rinnovo vengo da te”, cosa che però sembrerebbe aver smentito in alcune recenti dichiarazioni. I giallorossi, però, drizzano le antenne e potrebbero cercare il grande colpo e sgarro ai cugini biancocelesti.

Le ultime

Per ora la Roma non ha fatto nulla, ma le parole di qualche settimana fa di Zalewski sembrano poter accendere il derby della capitale anche sul mercato. Ecco cosa ha detto il giovane talento polacco: “Recentemente il Napoli ha salutato la Coppa Italia dopo la partita con la Cremonese. Ho subito ringraziato Piotr per il favore, perché ora la Roma ha un percorso teoricamente più facile in questa competizione: affronteremo proprio la Cremonese nei quarti di finale.

Ma sul serio, Piotr è come un fratello maggiore per me in nazionale. Non ho mai vissuto in Polonia, non conosco bene la lingua. Zielinski è sempre lì a darmi un suggerimento, è in un certo senso il mio insegnante privato. In effetti, è lì che è iniziata la nostra relazione. Ora posso contare su “Herb” in ogni situazione. A proposito, io e Robert Lewandowski parliamo molto, prima della Coppa del Mondo mi ha detto di giocare con calma, che la pressione non è su di noi. Un buon collega e, soprattutto, un grande calciatore”