Zielinski quest’estate ha detto “No” al West Ham

Il Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sul centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Quest’anno Zielinski ha deciso di restare a Napoli rifiutando l’ottima offerta degli inglesi del West Ham. Gli “Hammers” in tutto il mercato estivo hanno cercato un trequartista per completare la propria rosa, il polacco era il primo della lista. Fortunatamente il calciatore ha scelto di non accettare le lusinghe della società inglese ed il West Ham alla fine ha comprato Lucas Paquetà.

Il Corriere dello Sport ha spiegato, nell’edizione odierna, le ragioni per le quali il polacco non ha voluto ascoltare l’offerta della società inglese. Ecco le parole del giornale sportivo:

“In estate lo ha corteggiato il West Ham, era pronta un’offerta mostre, Zielinski ha scelto di non andarsene, non voleva concludere la sua avventura napoletana col ricordo di un solo gol nell’ultimo girone di ritorno. Non è stato facile il tramonto della scorsa stagione, Zielinski si è spento assieme alla sua luce, per ritrovarla Spalletti è ritornato al 4-3-3 ma il cambio modulo è stato solo un invito al riscatto. Ha fatto tutto Zielinski.

Dalla testa la svolta è arrivata ai piedi. Non è mai stato un problema tecnico. Zielinski è sempre stato un potenziale campione, lo sapeva anche Klopp che nel 2016 aveva sperato di averlo con sé al Liverpool, ma per il suo club costava troppo. De Laurentiis invece decise di crederci: 15 milioni per acquistarlo dall’Udinese. La doppietta in Champions ha accentuato rimpianti inglesi e orgoglio azzurro.”

L’unica cosa che ferma la crescita del giocatore è il suo essere discontinuo. Le qualità di Zielinski non si discutono ma per essere un campione c’è bisogno di continuità, il centrocampista azzurro non può più permettersi cali fisici o mentali. Quest’anno può essere quello giusto per consacrarsi definitivamente.