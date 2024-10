Zielinski, rammarico Napoli: “Era il più forte dei partenopei”

Piotr Zielinski sembrerebbe poter essere diventato un rimpianto per questo Napoli. Tre suoi ex allenatori lo hanno definito come uno se non il calciatore migliore dei partenopei

Prima Luciano Spalletti, poi Rudi Garcia e Walter Mazzarri. Tre allenatori e la stessa opinione: Piotr Zielinski è stato il migliore tra i giocatori del Napoli passati per il capoluogo partenopeo. Il polacco era il cuore pulsante della squadra secondo i suoi ex allenatori, tanto che il suo addio ha cambiato fin troppo l’assetto degli azzurri.

Azzurri snaturati dalla sua partenza, ma che stanno comunque trovando modo di riequilibrare la squadra a centrocampo. Zielinski, però, sembra essere rinato sotto Simone Inzaghi all’Inter.

Il retroscena dell’addio al Napoli

Qualche mese fa è stato proprio il polacco a parlare dell’addio all’azzurro. Ecco cosa disse: “L’impatto con Inzaghi e il suo staff è stato ottimo, parliamo già molto – ha detto il polacco in un’intervista a La Gazzetta dello Sport – I primi giorni sono stati un po’ complessi, non è facile cambiare dopo 8 anni, ma ogni giorno va sempre meglio. Rispetto al passato devo lavorare diversamente quando non abbiamo la palla, ma sono meccanismi che impari un po’ alla volta. A Napoli ho passato anni indimenticabili e ho anche comprato casa prima di lasciarla, quindi ci tornerò, ma adesso è il momento di vivere Milano. Cosa è successo la scorsa stagione? Semplicemente non me la spiego. Qui all’Inter c’è più abitudine alla vittoria, non ci si fa prendere troppo dall’entusiasmo e questo aiuta nel ripetere grandi risultati”.