Zielinski resta, Napoli avanti tutta comunque per Veiga

Il Napoli sembra manterrà in rosa Piotr Zielinski, che avrebbe deciso di rifiutare le avances delle squadre arabe. Gabri Veiga, però, potrebbe comunque arrivare in azzurro

Il Napoli è pronto ad accogliere un nuovo innesto, se tutto dovesse andare come dovrebbe. Si parla di Gabri Veiga, il cui arrivo sembrava essere fortemente collegato all’addio di Piotr Zielinski.

Il calciatore polacco sembra resterà alla fine, con i partenopei che vogliono comunque regalare l’innesto a Rudi Garcia. Veiga sarà del Napoli, salvo clamorosi colpi di scena, e presto potrebbe ritrovarsi a giocare nel nostro campionato.

Cosa dice la Gazzetta dello sport

Sulla rosea si legge: “Il Napoli va al raddoppio, senza indugi. Perché quando si alza il livello di ambizioni, allora è giusto non lasciare nulla di intentato. Più soluzioni, più dinamismo, più qualità: la società lavora per dare a Rudi Garcia un centrocampo di livello assoluto e per questo sta spingendo per chiudere in fretta anche la trattativa per il talento Gabri Veiga, stellina del Celta Vigo”. Con il Napoli che “ha deciso di andare lo stesso allo sprint per Veiga, al di là di ciò che sarà di Zielinski”.

“De Laurentiis spera ancora di ottenere un piccolo sconto dal Celta Vigo, che continua a chiedere 40 milioni della clausola inserita nel contratto del centrocampista. L’ultima idea del Napoli è quella di inserire nella trattativa una contropartita, che potrebbe essere Diego Demme, ormai fuori dal progetto di Garcia. Aggiungendo un conguaglio di 25-30 milioni, probabilmente si potrà chiudere. Del resto c’è già l’ok di Gabri Veiga al trasferimento. Bisogna solo convincere il Celta”.