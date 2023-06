Zielinski resta o parte?

Dopo la conclusione del campionato, vinto in grande stile, il Napoli si appresta a rinforzare la sua squadra per il prossimo anno. La società partenopea farà una piccola rivoluzione, lasceranno Napoli sicuramente Spalletti e Giuntoli e non sarà facile sostituire queste due grandi personalità. La fortuna di questa splendida rosa vincitrice dello scudetto è partita da loro due. Ma anche la rosa azzurra avrà dei cambiamenti.

Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Napoli. A porta è incerto il futuro di Meret, in difesa Berezynski non ha convinto la società mentre in attacco partirà sicuramente Lozano. Il centrocampo sarà il reparto che avrà probabilmente più volti nuovi. Ndombelè non verrà riscattato e Demme è dato già per partente. Infine il dubbio più grande riguarda Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco è uscito in lacrime per la vittoria dello Scudetto eppure sembra destinato ad andare via da Napoli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di un addio praticamente già fatto. Piotr ha un solo anno di contratto ed il suo rinnovo non è stato nemmeno avviato. Invece per Lobotka, Anguissa ed altri è stato anche formalizzato. Zielinski guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e pare che De Laurentiis non gli voglia aumentare l’ingaggio, anzi vorrebbe diminuirlo.

A queste condizioni sembra impossibile trattenerlo. Il Napoli sembra aver già messo gli occhi sul suo possibile sostituto, ovvero Lazar Samardzic. Il costo del suo cartellino è di circa 15 milioni di euro, i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo possono fare il resto, anche perché il Napoli lo segue da tempo e piaceva moltissimo a Spalletti. Il tedesco potrebbe essere uno dei perni del Napoli del futuro.

Un altro nome per il dopo Zielinski è quello di Frattesi. Il gioiello del Sassuolo però ha molte richieste. E’ conteso da diverse squadre sopratutto da Roma e Juventus. Staremo a vedere cosa accadrà in questo caldo mese di Giugno.