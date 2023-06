Zielinski rinnova?

La società del Napoli sta pensando a come sarà la sua squadra il prossimo anno. I partenopei con l’arrivo di Rudi Garcia manterranno l’assetto del 4-3-3. Il tecnico francese sposa la filosofia del Napoli degli ultimi anni ed aggiungerà la sua esperienza a questa giovane squadra vincente. Ci sono però tanti dubbi che riguardano la rosa, ci sono diversi calciatori che non hanno ancora deciso se restare ai piedi del Vesuvio o se andar via.

Tra questi c’è Piotr Zielinski che ha il contratto in scadenza a Giugno 2024. Si immaginava che il polacco potesse lasciare gli azzurri questa estate ma secondo le ultime di mercato si è aperto lo scenario di una possibile permanenza. Secondo quanto ha scritto il Corriere dello Sport, il centrocampista potrebbe fare una scelta di cuore: abbassarsi l’ingaggio e restare in azzurro.

Zielinski ha dichiarato di voler restare ancora a Napoli e che dopo lo scudetto vuole vincere ancora in maglia azzurra. Ecco cosa ha sottolineato il CdS su questo possibile scenario di rinnovo: “Zielinski, invece, vuole restare a Napoli. Vuole comprare casa a Napoli, modello Hamsik e legarsi a vita: adora città, squadra, compagni, tifosi.

Il suo contratto però scadrà il 30 Giugno 2024 e a Gennaio sarà svincolato: ha un altro anno da 4,7 milioni di ingaggio e con il club si è chiacchierato di un triennale a cifre più contenute. Sarri lo vorrebbe alla Lazio e si vedrà. Ma Zielo vota Napoli finché si potrà: e poi si dice che nel calcio non esistono legami forti.”

Zielinski e Lozano hanno la stessa situazione contrattuale ma ciò che li diversifica è la volontà. Il polacco è sicuro di voler restare a Napoli mentre il messicano è pronto per una nuova avventura, probabilmente, all’estero. Gli agenti di Zielo e i dirigenti azzurri in queste settimane si rivedranno e sceglieranno la migliore soluzione per il centrocampista ex Udinese.