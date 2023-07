Zielinski, rinnovo vicino: accordo a cifre più basse

Alla fine sembra che la telenovela Zielinski possa arrivare ad una fine con il rinnovo di contratto con il Napoli. Il giocatore potrebbe firmare a cifre inferiori

Napoli e Zielinski sempre più vicini al continuare insieme. Il club azzurro e il centrocampista polacco, infatti, sembra possano continuare le loro avventure insieme e con un rinnovo di contratto all’orizzonte.

Infatti, il giocatore polacco potrebbe ritrovarsi a firmare un contratto con uno stipendio inferiore a quello attuale. Indicazione di voluta permanenza per lui, che nel corso del tempo si è legato all’ambiente Napoli e ai suoi tifosi. Tanto che sembrerebbe che anche Lotito abbia mollato il colpo: “Zielinski? Abbiamo offerto 20 milioni per un giocatore di 29 anni in scadenza di contratto. Ma ora l’offerta scenderà perché se non la accetti così funziona”. Le ‘minacce’ di Aurelio De Laurentiis, dunque, sembrano aver sortito effetto visto che il patron Partenopeo aveva detto: “Sono pronto a lasciarvi fuori una stagione“.

News dal Corriere del Mezzogiorno

Intanto, ecco cosa hanno detto i colleghi: “Piotr Zielinski è stato un punto di riferimento nello sviluppo del gioco, una delle anime del centrocampo. Qualità che gli riconosce lo spogliatoio, pronto ad affidarsi nuovamente al suo talento.

L’incontro tra De Laurentiis e il suo agente Bartolomej Bolek è andato bene, c’è la forte disponibilità di Zielinski ad accettare un rinnovo al ribasso rispetto allo stipendio attuale che supera i 4 milioni di euro. Ci sarà bisogno di ulteriori contatti ma il confronto del Rosatti ha registrato importanti passi in avanti per la permanenza del centrocampista polacco”.