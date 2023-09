Zielinski, scoppia il caso: rischio di non rinnovare

Piotr Zielinski rischia di non rinnovare il proprio contratto con il Napoli, con i partenopei che potrebbero lasciarlo partire

Il Napoli rischia di perdere a zero Piotr Zielinski, con un rinnovo che per il momento non sembra ancora in cantiere. Il calciatore polacco è rimasto ed è voluto rimanere, ma sembra possa non accettare la riduzione di ingaggio.

Si legge sulla Gazzetta dello sport…

“Zielinski ha scelto di restare a Napoli, in un ambiente dove si è integrato alla perfezione. Al punto che ha aperto alla possibilità di ridurre i propri guadagni, pur di non minare certi equilibri che valgono più di qualsiasi somma. Tuttavia, la firma per un nuovo accordo non è stata ancora apposta e la stagione è iniziata. Al momento non risultano nemmeno in programma degli incontri per mettere tutto nero su bianco. E a questo punto esiste una scadenza anche più preoccupante rispetto a quella del contratto in sé, perché dal 1° febbraio sarà libero di accordarsi con un’altra squadra per l’annata successiva. L’accordo attuale scadrà il prossimo giugno e prevede un ingaggio da 3,5 milioni. Il Napoli in linea con la politica societaria – a cui soltanto Di Lorenzo finora ha fatto eccezione – gli aveva proposto nuove condizioni per un prolungamento, riducendo lo stipendio a 2,5 e allungando la durata al 2026. Si era preso un po’ di tempo per pensare, finché non è arrivato il sondaggio della Lazio. Lotito e De Laurentiis hanno trattato il prezzo di vendita, finché il presidente della Lazio non si è tirato fuori dalla trattativa, ritenendo eccessiva la richiesta di oltre 25 milioni per un calciatore prossimo alla fine del contratto. E proprio i biancocelesti gli avrebbero garantito di mantenere lo stesso ingaggio per i prossimi tre anni. Zielinski inoltre ritroverebbe un allenatore che conosce bene e che lo stima, come Sarri”.