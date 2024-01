Zielinski, sempre più defilato dal Napoli: fuori anche dalla lista Champions?

Una stagione horror quella che sta vivendo il Napoli. Dopo aver toccato il paradiso con Spalletti, gli azzurri ora sono sprofondati all’inferno: fuori dalla Coppa Italia agli ottavi contro il Frosinone, sconfitta in finale di Supercoppa, e una classifica che vede gli azzurri al 9° posto in classifica, seppur a soli tre lunghezze di distanza dal terzo quarto posto.

A tutto ciò c’è da aggiungere anche le continue scaramucce tra i diversi giocatori del Napoli: Osimhen, al centro di diverse vicissitudini come il “caso Tik Tok” della pagina del Napoli, la risposta all’agente di Kvara ed infine le recenti dichiarazioni dell’attaccante nigeriano in merito al suo futuro. Poi ci sono quelli legati dai nodi contrattuali come Zielinski, che vedrà il suo contratto in scadenza tra meno di 6 mesi.

Il polacco non sembra avere nessuna voglia di rinnovare e il tempestoso patron del Napoli si è già espresso sul caso, affermando che forse preferisse la nebbia piuttosto che il mare. De Laurentiis in questi casi, ha sempre usato il pugno duro, basti pensare i vecchi casi di Fabian Ruiz o Milik, messo fuori rosa nell’ultima stagione in azzurro.

Oggi la possibilità è concreta, vederlo in panchina fino a giugno non è più utopia. C’è di più, la lista Champions dalla quale potrebbe essere escluso per far posto ai vari Dendoncker, Traorè, Ngonge o Mazzocchi. Insomma, saranno mesi in cui bisognerà prestare estrema attenzione all’evoluzione del “caso Zielinski”, ai saluti con il Napoli.

Basti pensare all’andamento della stagione di Zielinski: un buon inizio, ma dopo la parabola discendente portandosi dietro il suo solito appellativo di giocatore discontinuo. Stavolta però dal campo ci è uscito, perché nelle ultime tre gare è rimasto fuori, subentrando solo nei minuti finali di Napoli-Fiorentina (in Supercoppa). Per lui neanche uno spicchio di gara in finale contro l’Inter. Le prime motivazioni ufficiali sono di carattere fisico, ma è chiaro ci sia anche una “distrazione di mercato” che non lo rende arruolabile in questo momento.