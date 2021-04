Zielinski show, il polacco è l’oro di Napoli: su di lui una clausola da 100 milioni di euro

Il Napoli di Gennaro Gattuso, pur con risultati poco costanti dall’inizio del campionato, ha vissuto ultimamente uno dei periodi più floridi della stagione macinando vittorie su vittorie, e dando ai tifosi soddisfazioni che nei primi mesi avevano faticato ad ottenere.

Uno dei protagonisti più che positivi, che sarà riconfermato sicuramente anche per il prossimo anno, è Piotr Sebastian Zieliński, calciatore polacco, nonché centrocampista del Napoli e della nazionale polacca.

In merito alle sue brillanti prestazioni si è espresso anche il Corriere dello Sport, che ha posto l’accento su quella che è una clausola rescissoria da capogiro posta proprio sul polacco, per far sì che non possa essere eventualmente sottratto dalla concorrenza.

“L’uomo del momento, per entità della valutazione, è diventato improvvisamente Piotr Zielinski, contratto in scadenza nel 2025 appena rinnovato e clausola rescissoria, per allontanare qualche male intenzionato, fissata a cento milioni di euro“.

“L’oro di Napoli è questo centrocampista multiuso, un uomo in grado di fare tante cose, adesso pure parecchi gol, che sta riempiendo la propria di stagione di vecchi merletti”, conclude il noto quotidiano sportivo.