Zielinski, trattativa in corso con il West Ham. Per Fabian Ruiz…

Secondo Rai la trattativa tra Napoli e West Ham per Piotr Zielinski sarebbe iniziata. C’è l’offerta, ma ancora troppa distanza tra le due parti

Piotr Zielinski potrebbe finire per essere il sacrificato a centrocampo del Napoli. Il giocatore polacco è valutato circa 45/50 milioni dai partenopei, con Aurelio De Laurentiis non intenzionato ad effettuare sconti.

Il giocatore è trattato dal West Ham, ma c’è un lieve interessamento anche da parte del Milan che però non sembra intenzionato ad avanzare offerte per ora. Gli hammers avrebbero già offerto circa 30 milioni di euro al Napoli, cifra che non basterà per accaparrarsi le prestazioni dell’ex Udinese e Empoli.

Da Rai confermano la trattativa e…

Ciro Venerato, giornalista Rai, conferma la trattativa tra le due parti: “C’è una trattiva ufficiale per Zielinski del West Ham, si è mosso in prima persona il tecnico Moyes. Il problema è economico, il Napoli valuta il polacco 50mln, può scendere al massimo a 45. Ad oggi l’offerta britannica è di 30mln, ma si tratta”.

Poi parla di Fabian Ruiz, smentendo la possibilità che vi sia trattativa in corso tra Napoli e Manchester United per lui: “Sull’interesse per Fabian Ruiz del Manchester United arrivano smentite, probabilmente c’è stato un solo colloquio tra il club inglese e il procuratore dello spagnolo. Nel frattempo il Napoli a centrocampo lavora su Barak e Nandez”. Una cosa è sicura, il Napoli sembra avere intenzione di mettere alla porta lo spagnolo, nel caso in cui non accettasse il rinnovo proposto. Il rischio che finisca fuori rosa è concreto.