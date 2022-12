Zielinski verso la cessione? Ecco il suo parere

Il Napoli nell’avvio di stagione ha ottenuto ottimi risultati sia in Serie A che in campo internazionale. Di fatti, ha concluso la prima parte di campionato con ben otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica e qualificandosi agli ottavi di Champions League.

Come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, la dirigenza non ha intenzione di stravolgere la rosa nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo è quello di cercare di non alterare gli equilibri in vista della ripartenza.

Lo stesso, però, non vale per la sessione estiva dove potrebbero essere riviste alcune situazioni. E’ proprio a giugno, infatti, che potrebbe essere conclusa la cessione di Piotr Zielinski.

Se il polacco non rinnovasse finirebbe sul mercato in quanto il Napoli sembra non avere più intenzione di portare a scadenza i propri calciatori.

La partenza, però, non è scontata. Il calciatore, infatti, ha più volte ribadito di trovarsi bene a Napoli con la propria famiglia tanto da non cedere alle avances della Premier quando hanno bussato alla sua porta.