Zielinski vuole restare a Napoli

Piotr Zielinski è intenzionato a rimanere a Napoli, lo ha dichiarato dopo la partita contro l’Olanda con la sua Polonia

Ha le idee chiare il centrocampista polacco del Napoli. Piotr Zielinski, infatti, vorrebbe rimanere in azzurro. Il giocatore sembra allontanare le voci di mercato, mantenendo la sua posizione. Il giocatore ha un contratto con il Napoli e vuole rispettarlo.

Non vuole allontanarsi dall’ombra del Vesuvio, tanto da aver dichiarato di gradire la sua permanenza nel capoluogo campano. Le voci di mercato non sembrano però fermarsi, con le tedesche che potrebbero sferrare l’assalto in qualsiasi momento. Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono sul giocatore e un’offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le carte in tavola.

Le parole del polacco

Intanto, qui di seguito, ecco le parole del calciatore polacco nel post partita di Nations League contro l’Olanda. Piotr Zielinski esordisce così: “Io via da Napoli nella prossima stagione? Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura nel capoluogo campano finisca quest’estate.

Sono legato agli azzurri da un contratto importante che scadrà tra un paio di anni. A Napoli mi trovo bene anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte di stagione, ma non metterà fine alla mia vita in azzurro. Il Napoli è una grande squadra e non voglio andare via”. Il giocatore ha dunque le idee chiarissime, tanto da voler rimanere ancora a lungo con gli azzurri.