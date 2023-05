Zielinski vuole restare: possibile riduzione dell’ingaggio?

Piotr Zielinski sembrerebbe intenzionato a rimanere a Napoli, rispetto alle voci che lo volevano partente in direzione capitolina

Sembra farsi incandescente la corsa che porta a Piotr Zielinski. Il calciatore polacco sembrava potersi trasferire alla Lazio, alla corte di Maurizio Sarri, dopo le tante parole delle scorse settimane. Il giocatore, infatti, sembrava si fosse promesso sposo al suo ex allenatore, ma non sarebbe così.

Infatti, secondo la Gazzetta dello sport, il giocatore ora starebbe spingendo per rimanere con la società che vorrebbe rinnovarlo. La possibilità che rimanga è abbastanza elevata, specialmente con un grosso cambio sullo stipendio. Il calciatore, infatti, potrebbe ridursi l’ingaggio se restasse in azzurro.

Cosa dice la Gazzetta dello sport sulla questione

A parlare della situazione sono stati i colleghi della Gazzetta dello sport, che hanno fatto il punto sulla situazione rinnovo del giocatore polacco. Infatti, potrebbe anche ridursi l’ingaggio per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Intanto, ecco cosa hanno detto i colleghi della Gazzetta dello sport, parlando della situazione del giocatore:

“Uno dei nodi sarà quello dei contratti in scadenza 2024, fra questi c’è Piotr Zielinski, ieri capitano. «Dopo questa stagione sicuramente il mio procuratore parlerà con la società e prenderemo delle decisioni. Io, come ho sempre detto, sto bene a Napoli e vorrei rimanere». Già ma non sarà semplice trovare un punto di incontro: Zielinski guadagna già 3,5 milioni netti che sono il limite massimo che si è dato il club per la sostenibilità economica. Accetterebbe il giocatore polacco, per restare, di dover addirittura decurtare qualcosa al suo stipendio futuro?”.