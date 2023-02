Ziliani ritorna su Napoli 5-1 Juventus: “È stato un furtarello da parte degli azzurri”

La vittoria del Napoli contro la Juventus per 5-1 è stato sicuramente il risultato più clamoroso di questa stagione. Nonostante siano passate ormai due settimane dalla partita, la gara continua a far discutere, con i bianconeri che ancora non accettano la sconfitta rimediata allo stadio Maradona.

Il giornalista Claudio Ziliani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 7Gold in merito alla partita contro gli azzurri: “La Juventus non esce assolutamente ridimensionata dalla trasferta di Napoli. In occasione del gol dei partenopei, il terzo, c’è il “caso” Locatelli. Il calciatore doveva uscire dal campo perché infortunato, i partenopei ne hanno approfittato realizzando una rete con Rrahmani dagli sviluppi di un calcio d’angolo“.

“Diciamo che c’è stato un ‘furtarello’ degli azzurri’. Senza quel gol non so come sarebbe finita, magari staremmo parlando di un risultato molto diverso. Occhio a dare la Juventus per morta. Lo dicevano anche qualche mesetto fa e poi sappiamo cosa è successo, quante partite ha vinto la compagine di Massimiliano Allegri“.

Il giornalista bianconeri ha quindi giustificato la sconfitta rimediata dalla Juventus contro al Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.