Ziliani: “Stampa italiana ha paura di dire la verità sulla Juventus! Al 99% in Serie B ed esclusione dalle Coppe”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha scritto sul suo account Twitter in merito alla penalizzazione inflitta alla Juventus in seguito allo scandalo relativo alle plusvalenze e che ha portato alla dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione del club bianconero.

“Hanno paura a dirlo: ma la sostanza è che se il ricorso della Juventus al Collegio di garanzia del CONI sarà respinto, con la conferma del -15, l’UEFA sarà già in grado di escluderla per “antisportività” dalle coppe. Per un anno, in attesa degli altri processi“.

“Ci sono 14.000 pagine di una Procura che raccontano prove alla mano i gravi, ripetuti, vergognosi illeciti commessi dalla Juventus, attesa ora da svariati processi. La stampa italiana che fa? Scende in campo a difesa del club che ha falsato i campionati. Non giustizia, impunità“.

Il giornalista ha quindi evidenziato, in poche parole, quello che sarà il futuro del club bianconero il quale rischia di più per la manovra stipendi.

Paolo Ziliani ha poi aggiunto in un successivo tweet: “Ai tifosi juventini che già pregustano la qualificazione alle coppe 23-24, c’è qualcuno che può gentilmente spiegare che: 1) al 99% la Juventus finirà in serie B; 2) al 100% l’UEFA la escluderà dalle coppe per almeno due anni; 3) le partite da vincere oggi si giocano in tribunale“.