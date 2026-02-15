Zinedine Machach, dopo il Napoli ha trovato la sua dimensione: ora è un top player nel campionato australiano

L’addio di Zinedine Machach alla maglia azzurra risale ormai a due anni, eppure le cose dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio sono andate molto meglio. Se dal suo arrivo nel 2018 non è mai riuscito a conquistare la fiducia dei tifosi del Napoli, lo stesso non si può dire di quanto sta accadendo proprio negli ultimi tempi.

L’approdo del centrocampista allo stadio Diego Armando Maradona è stato voluto da Cristiano Giuntoli nel 2018 che lo ha strappato al Carpi. A Napoli, però, il calciatore non è mai riuscito a conquistare il proprio spazio e guadagnare minuti ed esperienza nelle gambe.

Dopo quattro anni, una serie di prestiti e nessun minuto giocato in una gara ufficiale con il Napoli, Machach saluta l’Italia per volare in Grecia in forza al Iōnikos. La gloria, però, è arrivata nel corso della sessione di mercato estiva quando è stato ceduto al Melbourne Victory, club che gioca nel massimo campionato dell’Australia.

E’ proprio qui, infatti, che Machach è riuscito a trovare la propria dimensione mettendo a segno diverse reti ed assist arrivando a cifre invidiabili che lo avevano proiettato anche nell’interesse di club più blasonati. Il giocatore, però, ha deciso di restare al Melbourne, l’ha squadra che ha fatto capire la sua classe.