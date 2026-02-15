domenica, Febbraio 15, 2026
HomeSportCalcioZinedine Machach, dopo il Napoli ha trovato la sua dimensione: ora è...
Calcio

Zinedine Machach, dopo il Napoli ha trovato la sua dimensione: ora è un top player nel campionato australiano

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Fonte: Wikimedia Commons

L’addio di Zinedine Machach alla maglia azzurra risale ormai a due anni, eppure le cose dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio sono andate molto meglio. Se dal suo arrivo nel 2018 non è mai riuscito a conquistare la fiducia dei tifosi del Napoli, lo stesso non si può dire di quanto sta accadendo proprio negli ultimi tempi.

L’approdo del centrocampista allo stadio Diego Armando Maradona è stato voluto da Cristiano Giuntoli nel 2018 che lo ha strappato al Carpi. A Napoli, però, il calciatore non è mai riuscito a conquistare il proprio spazio e guadagnare minuti ed esperienza nelle gambe.

Dopo quattro anni, una serie di prestiti e nessun minuto giocato in una gara ufficiale con il Napoli, Machach saluta l’Italia per volare in Grecia in forza al Iōnikos. La gloria, però, è arrivata nel corso della sessione di mercato estiva quando è stato ceduto al Melbourne Victory, club che gioca nel massimo campionato dell’Australia.

E’ proprio qui, infatti, che Machach è riuscito a trovare la propria dimensione mettendo a segno diverse reti ed assist arrivando a cifre invidiabili che lo avevano proiettato anche nell’interesse di club più blasonati. Il giocatore, però, ha deciso di restare al Melbourne, l’ha squadra che ha fatto capire la sua classe.

Articolo precedente
Napoli, la trasformazione di Anguissa da Garcia ad Antonio Conte: è stato il top player dello Scudetto
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode