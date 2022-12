Zlatan Ibrahimovic: “Il giocatore che mi ha impressionato di più gioca nel Napoli”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Tra i vari temi toccati, lo svedese ha parlato anche del Napoli e di un calciatore in particolare della rosa azzurra.

“Al momento siamo secondi, al momento. Il Napoli è forte, Kvaratskhelia il giocatore che più mi ha impressionato. Ma anche la Juve sta rientrando e l’Inter è in corsa. Noi però ci siamo“.

“In più questo è un anno troppo particolare con la sosta invernale e il Mondiale giocato in mezzo: sarà un campionato più di condizione e meno di qualità. E per la mia lunga esperienza di vittorie dello scudetto, so che è sempre decisiva la seconda parte della stagione“.

L’attaccante rossonero è quindi rimasto impressionato dalle qualità di Kvara, il quale è pronto a ritornare in campo dopo l’infortunio.

Zlatan Ibrahimovic ha infine dichiarato: “Quando sto bene io, gli altri hanno paura. Sono venuto due anni fa, ho detto che avremmo portato il Milan al top e avremmo vinto“.