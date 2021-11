Zoey’s Extraordinary Playlist ritorna con un film natalizio! Ecco il teaser

Zoey’s Extraordinary Playlist tornerà in formato natalizio!

La serie, creata da Austin Winsberg per NBC, era stata cancellata a giugno 2021. Tuttavia,a settembre 2021, era stato annunciato che la piattaforma streaming The Roku Channel, avesse commissionato un film natalizio. Inoltre, se il film dovesse essere un successo, Zoey’s Extraordinary Playlist potrebbe ricevere un ordine di più episodi. La pellicola si intitola Zoey’s Extraordinary Christmas. Richard Shepard è il regista mentre Austin Winsberg si è occupato della sceneggiatura.

Entertainment Weekly ha condiviso uno sneak peek del film che andrà in onda su Roku l’1 dicembre 2021.

La storia è ambientata nel periodo di Natale e troviamo una Zoey alle prese con il primo Natale senza suo padre, Mitch.

Nella clip rilasciata possiamo vedere Zoey che sente la sua migliore amica Mo mentre si esibisce in “It’s the Most Wonderful Time of the Year” nel bel mezzo del centro commerciale. I fan, a detta di Austin Winsberg, possono aspettarsi ben 12 esibizioni all’interno del film.

Nel cast vi sono Jane Levy, Alex Newell, Skylar Astin, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar, David St. Louis e Bernadette Peters.

Ecco il teaser di Zoey’s Extraordinary Christmas: