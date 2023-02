Zuliani tira in ballo il Napoli: “Meritano 30 punti di penalizzazione, vincono con una plusvalenza fasulla”

Il giornalista Claudio Zuliani, celebre tifoso della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del primo posto in classifica della squadra di Luciano Spalletti: “Se noi prendiamo 15 punti di penalizzazione per delle plusvalenze di giocatori veri che giocano, gliene vuoi dare 30 al Napoli, saremmo a pari punti in classifica. Stanno vincendo il campionato grazie ai gol di un giocatore che è frutto di una plusvalenza dove ci sono dei giocatori della Primavera che non hanno mai fatto le visite mediche, quella è la realtà di questo campionato“.

“Se l’inchiesta che sta subendo la Juve fosse a parti invertite non so cosa avrebbero scritto, loro dicono che guarda caso siamo noi ma io posso tranquillamente fare il giochino con loro dicendogli che hanno vinto 3 scudetti di cui uno con la plusvalenza di Osimhen, uno con la monetina di Alemao e la Coppa Uefa ce l’hanno rubata a noi con dei favori arbitrali, ogni volta che vincono c’è l’arbitro di mezzo“.

Le dichiarazioni di Zuliani hanno scatenato non solo i tifosi di fede partenopea, ma anche tifosi di altre squadre. Non si può paragonare, infatti, quanto successo al club di Aurelio De Laurentiis con la Juventus.