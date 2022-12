Inter, diventa sempre piu calda la pista Kessie

Non è mai tramontata la pista di Kessie all’Inter. L’ivoriano interessa dai tempi di Cesena e soprattutto Atalanta, poi man mano tramonte con il trasferimento al Milan. Nuovamente si è riaccesa quando il suo contratto con i rossoneri stava scadendo: alla fine sono stati i blaugrana ad avere la meglio e portarlo alla corte di Xavi.

In terra catalana però, il classe 95′ non è riuscito ancora a replicare le prestazioni fornite con la maglia del Milan. Sicuramente la causa di ciò è una concorrenza spietata in uno dei centrocampi più forti al mondo, che comprende Gavi, Pedri e De Jong. Insomma non proprio una passeggiata scavalcare le gerarchie.

Basti pensare che al Barca ha giocato solo 212′ minuti, e nessuna rete o assist messi a referto. Per questo motivo il centrocampista africano starebbe pensando di lasciare i blaugrana dopo appena una stagione. Su di lui c’è il solito interesse dell’Inter; a parlare di ciò è il Corriere dello Sport che scrive:

“L’Inter è in attesa di notizie da Kessié. Con Atangana, il suo agente, è stato fissato un aggiornamento per la prossima primavera. Come noto, l’ivoriano si è proposto al club nerazzurro, che ha aperto la porta, fissando però alcune condizioni: operazione in prestito e ingaggio parzialmente pagato dal Barcellona.”

“Kessié si è preso un paio di mesi per verificare se ci sarà un cambio della sua situazione – tradotto, se troverà più spazio rispetto ai primi mesi di stagione -, altrimenti chiederà di essere lasciato andare. A quel punto entrerà in gioco Atangana, che ha già parlato con il Barça e che avrà il compito di strappare il sì ai paletti indicati dall’Inter: difficile, ma non impossibile”.