Serie A: 22 squadre nel prossimo campionato? Si fa largo una nuova ipotesi

Giorni duri quelli che sta affrontando l’Italia in piena emergenza coronavirus, e anche la serie A sta decidendo il da farsi per fronteggiare questa emergenza. Oggi ci sarà una conference call, attraverso la quale ci sarà un Consiglio Federale straordinario col presidente Gravina, dove verranno decise le sorti della nostra serie A. Già sappiamo che tutte le attività sportive sono state sospese fino al 3 aprile. Non è stata scartata poi la possibilità di annullare l’intero campionato.

MA COSA SUCCEDEREBBE IN QUESTO ULTIMO CASO? – La Repubblica ha lanciato una nuova ipotesi, ovvero quello di un campionato 2020/2021 a 22 squadre. In questo caso, sarebbero quindi bloccate le retrocessioni dalla serie A e salirebbero, nella stessa, le prime due in vetta in serie B. Questo nonostante non esista una regola ben precisa che permetta di gestire questa assurda situazione creatasi nel nostro paese.

RIPERCUSSIONI SULLA SERIE A – La prossima serie A, come detto, avrebbe quindi 22 squadre, e, per la stagione attuale, in caso di annullamento di tutto, lo scudetto non verrebbe assegnato a nessuno. Tutto comunque sarà più chiaro dopo la riunione di oggi.